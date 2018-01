Una borsa di studio in memoria di Costanzo Iorio, il commercialista di Foggia ucciso 10 anni fa

Poco meno di dieci anni fa, il 6 giugno del 2008, il commercialista foggiano Costanzo Iorio veniva assassinato con tre colpi di pistola in un appartamento di viale Virgilio a Foggia, dal titolare di un’armeria al quale il curatore fallimentare del Tribunale del capoluogo dauno aveva negato la proroga di qualche mese per lo sfratto.

Ora la fondazione nazionale dei commercialisti, in sua memoria, fornisce una borsa di studio di 12500 euro a sostegno del merito nel percorso di formazione dei giovani laureati. L’assegnatario, approfondirà, per un periodo di dodici mesi presso la sede della Fondazione a Roma, il tema ‘Evoluzione e Identità digitale, aspetti sociali, giuridici e fiscali’.

Le domande di partecipazione, riservate a laureati in possesso di laurea magistrale, ed età non superiore a 35 anni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 febbraio 2018. Il bando completo con le modalità per inviare la propria candidatura è disponibile sulla home page della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

