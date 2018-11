Alla 'Mongolfiera' scatta l'operazione 'Black Weekend': da oggi rimborsi in buoni spesa sugli acquisti

Si chiama Black Weekend (dal venerdì alla domenica) l'operazione per i clienti del centro commerciale 'La Mongolfiera' che prevede un rimborso del 50% sugli acquisti dal 2 al 25 novembre, ogni venerdì, sabato e domenica (ovvero 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 novembre), a partire dalle 11, a chi si recherà nell’apposita area allestita in galleria e mostrerà al personale presente gli scontrini d’acquisto.

Devono avere i seguenti requisiti: due scontrini emessi in quella stessa giornata, da due differenti punti vendita, presenti nel centro commerciale (Ipercoop escluso) per un valore minimo complessivo pari ad almeno 50 euro.

Qualora fossero ancora disponibili (ogni singola giornata saranno disponibili, salvo rimanenze dei giorni precedenti, buoni acquisto per un valore di 1000 euro iva inclusa), i clienti riceveranno buoni acquisto pari alla metà dell’importo speso con un massimale di cinquanta euro (es. su una spesa totale di 60 euro, ricevi buoni per 30 euro. Per una spesa totale o superiore a 100 euro, ricevi buoni per 50 euro). I buoni potranno essere spesi nei negozi aderenti all’iniziativa, entro e non oltre il 2 dicembre 2018, secondo le modalità indicate sul retro de buoni stessi.

Non sarà possibile partecipare al di fuori dell’orario indicato dalla promozione, perciò ricordati di controllare la disponibilità dei buoni in tempo reale (attraverso un monitor presente nell’area dedicata), valutando la reale possibilità di partecipare in funzione anche delle persone già in coda. Ricordati, inoltre, che puoi partecipare alla promozione una sola volta, per ogni giorno della promozione nel periodo indicato.