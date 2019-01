Biglietti aerei: risparmia i tuoi soldi con i consigli di Liligo

Gli esperti di Liligo, uno dei comparatori di tariffe aeree più importanti in Europa, hanno risposto alle diverse domande che tormentano spesso viaggiatori e consumatori.

Cosa evitare?

Secondo il team del motore di ricerca voli Liligo , l’errore da evitare è di controllare frequentemente, anche con intervalli di poche ore, il prezzo del biglietto. È un’azione poco utile, una svista molto grave e controproducente qualora non vengano apportati opportuni accorgimenti. L’indirizzo IP dell’utente, attraverso i cookies del sito visitato, viene tracciato e nelle successive ricerche il prezzo del biglietto subirà un aumento esponenziale. Questa è una strategia che tende ad aumentare la pressione psicologica sul consumatore e lo spinge ad acquistare un biglietto aereo ad un prezzo maggiore.

Come difendersi?

La prima regola fondamentale da seguire è attivare sul proprio browser la navigazione internet in modalità in incognito ed in seguito cercare di ottenere dal proprio provider un nuovo indirizzo IP, scollegando e ricollegando il proprio router di casa. L’utente con questi piccoli trucchi potrà ritornare sul sito del rivenditore o della compagnia aerea ed acquistare il biglietto senza spiacevoli rincari.

Ulteriore consigli

Il team di esperti di Liligo, in aggiunta, suggerisce di controllare una seconda volta i dati personali, prima di confermare la prenotazione, e le date dei voli. È un consiglio banale, ma vi farà risparmiare non poco perchè, in caso di errori di digitazione, i costi per la modifica di tali dati risultano essere persino maggiori rispetto alle tariffe dei biglietti. Al momento della transazione verificate il prezzo, dato che nell’eventualità di opzioni e servizi facoltativi accidentalmente selezionati le tariffe possono subire variazioni, e selezionate la modalità di pagamento più conveniente. Infine, se si sceglie di viaggiare con un bagaglio da imbarcare, si consiglia sempre di effettuare l’acquisto del bagaglio da stiva durante la prenotazione e di rispettare il peso e le dimensioni della valigia, così da evitare successivamente possibili costi aggiuntivi.

