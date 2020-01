Biccari, il comune virtuoso dei Monti Dauni dove la differenziata genera ecobonus (e fa girare l'economia)

Benvenuti a Biccari, il paese delle 'buone pratiche' dove la raccolta differenziata genera eco-bonus e fa 'girare' l'economia locale.

Un comune virtuoso, additato come esempio durante la trasmissione La7 'Tagadà', le cui telecamere si sono collegate col paese sui Monti Dauni e il suo sindaco, Gianfilippo Mignogna. E' toccato proprio al primo cittadino illustrare i dettagli del progetto: in breve, a Biccari, ogni kg di rifiuti correttamente conferiti genera un ecobonus da spendere in alcuni negozi del paese. In questo modo si incentivano le buone pratiche della differenziata e si sostiene l'economia locale.

Alla base del progetto, vi è un accordo Comune - Commercianti: è l'amministrazione comunale, infatti, a rimborsare gli eco-buoni ai negozianti, grazie alle risorse risparmiate con una differenziata spinta (in media 65%, ma sono state registrate punte fino al 78%) e al conferimento minimo in discarica.