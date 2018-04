Cerignola, Specchio: "Al via il bando per ampliamento e migliorie dei posteggi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

C’è tempo fino al 4 maggio per gli operatori titolari di posteggio nelle aree mercatali che intendono partecipare al “Bando pubblico per le domande di ampliamento del posteggio nel mercato settimanale del mercoledì in zona Fornaci e nel mercatino giornaliero di via Sicilia”. Le domande saranno esaminate tenendo conto dei criteri di selezione prescritti per legge contenuti nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, e l’accoglimento sarà subordinato alla verifica delle condizioni oggettive materiali e di compatibilità ambientale, fino a saturazione dei metri quadri ancora disponibili. “E’ il primo passo verso la attuazione del Piano comunale del commercio su aree pubbliche orientato al riordino delle aree mercatali, - afferma il Delegato al commercio e alle attività produttive Vincenzo Specchio. Tale provvedimento “proseguirà rapidamente con la apposizione delle strisce di limitazione del posteggio assegnato.” Gli operatori interessati potranno sin da oggi ricevere informazioni e assistenza rivolgendosi anche all’Agenzia comunale Cerignola produce per la corretta compilazione e presentazione delle domande di ampliamento e di miglioria.