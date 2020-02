Bando Estate INPSieme 2020: con EF, un’estate indimenticabile

Il 7 Febbraio è stato pubblicato il nuovo bando Estate INPSieme 2020 un’occasione unica per i figli dei dipendenti statali. Conosciuto anche come Valore Vacanza INPDAP, il bando Estate INPSieme mette a disposizione 25.430 contributi di importo diverso che può essere utilizzato per finanziare un corso di lingue all’estero o una vacanza studio nel periodo estivo.

Il contributo massimo per ogni studente è di 2000€ e questo permette di coprire parzialmente o totalmente il costo di un soggiorno studio in splendide destinazioni; per Estate INPSieme, EF Education mette a disposizione dei pacchetti studiati per venire incontro agli studenti che desiderano fare domanda.

Dove si può andare con EF ed Estate INPSieme?

EF Education ha studiato pacchetti compatibili con il Bando Estate INPSieme, lo studente potrà scegliere dove andare fra le oltre 40 destinazioni in tutto il mondo.

Qui di seguito una lista delle lingue e delle destinazioni dove studiarle:

Inglese: Inghilterra, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda o Sud Africa, Sinagapore

Francese: Parigi o Nizza

Spagnolo: Malaga, Madrid, Barcellona o Costa Rica

Tedesco: Berlino o Monaco di Baviera

Portoghese: Lisbona

Cinese: Shangai

Giapponese: Tokyo

Arabo: Dubai

Coreano: Seoul

Come partecipare?

La procedura prevede una prima fase di richiesta di borsa di studio per Estate INPSieme da effertuarsi presso INPS e una successiva fase, se si rientra in graduatoria, nella quale sarà possibile scegliere l’organizzazione con la quale trascorrere il soggiorno all’estero. Ecco le date previste:

Pubblicazione Bando INPS: 7 febbraio 2020

Invio della domanda: dalle ore 12 del 18 febbraio 2020 entro le ore 12 del 10 marzo 2020

Pubblicazione graduatorie: entro il 9 Aprile 2020

Caricamento della documentazione: entro il 4 Maggio 2020

Se non si rientra nella prima graduatoria, esiste una seconda possibilità: INPS procederà con un eventuale scorrimento delle graduatorie entro il 15 maggio 2020.

Perché scegliere EF?

EF Education è leader internazionale nel settore dei viaggi studio all’estero. Grazie alla sua esperienza da oltre 50 anni, è affidabile e offre corsi di qualità con risultati gartantiti. È possibile già d oggi richiedere il catalogo Estate INPSieme e scegliere la prossima destinazione.