Spiagge a misura di bambino, i pediatri premiano il Gargano: 'Bandiera Verde' a Rodi Garganico e Vieste

Continuano a svettare, sul Gargano, le 'Bandiere Verdi' che certificano le spiagge a 'Misura di Bambino'.

Premiate, ancora una volta, le coste di Rodi Garganico e Vieste. Le due cittadine garganiche sono rientrate tra i 144 comuni italiani, spagnoli e quest'anno anche romeni insigniti della 'Bandiera Verde' dei pediatri 2020. Il primato di bandiere spetta alla regione Calabria, con 18 'vessilli' guadagnati sul campo, seguono Sicilia e Sardegna con 16 vessilli e terzo posto alla Puglia con 13 bandiere assegnate.

Oltre alle due cittadine garganiche, infatti, le altre località pugliesi consigliate alle famiglie sono Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trabi), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni (Bari) e Porto Cesareo (Lecce).

Le caratteristiche che accomunano le varie spiagge premiate? Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e infine gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi nelle vicinanze.