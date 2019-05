Le spiagge di Peschici e Zapponeta sono 'bandiera blu'. Rodi Garganico new entry tra i migliori approdi turistici

Da 175 a 183, sono otto in più rispetto al 2018 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 che viene assegnato ogni anno in 49 paesi.

Guida la classifica dello Stivale la Regione Liguria, seguita alla Toscana e dalla Campania. 13 le bandiere blu pugliesi, due in provincia di Foggia: quelle di Peschici (Sfinale, Gusmay, baia di Calalunga, Baia di Manaccora, baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici) e la riconfermata Zapponeta (Lido). "A Roma oggi è una giornata fantastica: siamo ufficialmente bandiera blu 2019. È il frutto del lavoro di ogni giorno per portare sempre più in alto il nostro paese. Noi ce la stiamo mettendo tutta" scrive su FB il vicesindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino

L'elenco è costituito da 385 spiagge e 72 approdi turistici, tra cui la new entry di Rodi Garganico (comune che non ha riconfermato il riconoscimento per quanto riguarda le sue spiagge)

Nella BAT la spunta Margherita di Savoia. Polignano a Mare in provincia di Bari. Fasano, Ostuni e Carovigno a Brindisi. Castellaneta, Ginosa e Maruggio a Taranto. Otranto, Castro e Salve a Lecce