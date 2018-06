La sfida del settore bancario guidata da un nuovo coordinamento territoriale: ecco i nomi della First Cisl

FIRST CISL ha eletto il nuovo coordinamento della provincia di Foggia. Alla guida del coordinamento è stata confermata Lucia Schiraldi (Banco di Napoli) la quale, nell’attività di rappresentanza locale, sviluppo associativo, erogazione dei servizi agli associati, incontro e confronto con le federazioni territoriali delle altre sigle categoriali e con le strutture territoriali della CISL, sarà coadiuvata da quattro coordinatori: Giovanni Cesareo (Banca popolare di Milano), Michele Fiscarelli (BPER Banca), Rosario Antonio Rutigliano (Banca popolare di Puglia e Basilicata), Gaetano Spagnuolo (Banca Apulia).

“Il coordinamento neoeletto affianca all’esperienza e alla conoscenza di Giovanni Cesareo e Rosario Rutigliano, l’energia e la competenza messe in campo da Michele Fiscarelli e Gaetano Spagnuolo” ha dichiarato il coordinatore responsabile, Lucia Schiraldi. “Il settore bancario affronta da anni la sfida del cambiamento imposta dai processi di concentrazione bancaria, dalla progressiva riduzione degli sportelli e degli organici, dall'avvento di nuovi canali distributivi e di nuove modalità di lavoro (smart working, contratto ibrido, robo-advisor, ecc. ). Il sindacato non può non affrontare questa sfida con un approccio consapevole all’innovazione fondato sulle solide radici della CISL”. “Il nostro sindacato” prosegue Schiraldi “ha le carte in regola per presidiare contesti sempre più ampi e complessi, per offrire tutele personalizzate, favorire la valorizzazione delle competenze, fornire servizi dedicati come avverrà, ad esempio, con gli esodati che in Vincenzo Tampone troveranno il loro punto di riferimento”.

Nella cornice del congresso regionale di Bari, la federazione dei lavoratori e delle lavoratrici operanti nei comparti creditizio, finanziario, assicurativo, riscossione dei tributi, nelle autorità amministrative indipendenti, in Banca d’Italia e nelle fondazioni di origine bancaria ha eletto anche i componenti del consiglio generale regionale, ossia l'organo che definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale (Lucia Schiraldi di diritto; Jessica De Cataldo designata da Banca Apulia e Francesco Paparella designato dal Banco di Napoli; eletti Mario Briamonte, Giovanni Cesareo, Michele Fiscarelli, Rosario Antonio Rutigliano, Gaetano Spagnuolo e Vincenzo Tampone), i componenti del comitato esecutivo regionale, ossia l'organo che coadiuva la segreteria regionale nell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal congresso e dal consiglio generale regionale (Lucia Schiraldi di diritto; eletti Giovanni Cesareo e Michele Fiscarelli) e Giuseppe Verde tra i componenti del collegio dei sindaci. Il coordinatore responsabile della zona territoriale di Foggia, Lucia Schiraldi, è stata altresì eletta segretaria regionale.