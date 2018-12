L'avvocato in vetrina: dopo Milano e Roma anche a Foggia apre il primo studio 'Fronte strada'

Sbarca a Foggia il primo studio legale "fronte strada”, basta suonare il campanello e sarete subiti accolti per una consulenza.

E’ l’assistenza legale “diretta” inaugurata ieri a Foggia in Corso Giannone 154 dall’avvocato Giovanna Puopolo, a due passi dal centro cittadino e dal tribunale in grado - grazie a un’ampia rete di professionisti su tutto il territorio nazionale, di fornire assistere legale a tutto campo (responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, diritto di famiglia e minorile, successioni, condominio, diritto commerciale, recupero crediti, procedure concorsuali, locazioni e sfratti, contenziosi in materia di diritto del lavoro ,contenziosi di natura penale, immigrazione e diritto tributario).

Perché aprire uno studio in negozio? “Lo scopo è avvicinarsi alle persone accorciando le distanze, niente segretaria, nessun appuntamento, basta entrate e sottopormi il caso e dopo un iniziale colloquio esplorativo per capire se sia possibile o meno far valere il proprio diritto in tribunale, in caso di esito positivo verrà stilato un preventivo chiaro ed intuitivo lasciando il cliente libero di scegliere se proseguire o meno. Ma attenzione non si tratta di un avvocato low cost, la dignità della professione non viene scalfita, qui semplicemente viene svestita l’immagine tradizionale dell’avvocato con una figura più accessibile e di facile consultazione. Si tratta di un nuovo modello di studio legale a seguito della liberalizzazione della professione in Italia”.