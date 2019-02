Avvocatessa foggiana nella giunta nazionale dei giovani avvocati: è Anna Lops, vicepresidente dell'Aiga Foggia

Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale Aiga, tenutosi a Rivisondoli, pioggia di riconoscimenti per la giovane avvocatura foggiana e pugliese. L’avv. Anna Lops, in forza come vicepresidente della locale sezione Aiga, ha infatti ricevuto l’importante nomina di componente dell’ufficio legislativo nazionale.

Un organismo, quello in cui darà il suo contributo Anna Lops, deputato alla redazione delle proposte legislative in tema di giustizia, che l’Aiga presenta, e alla formulazione di rilievi critici alle proposte governative ogni qualvolta Aiga viene invitata ai consessi legislativi.

Esprime soddisfazione il presidente di Aiga Foggia, l’Avv. Mario Aiezza: “Una nomina quella dell’avv. lops che inorgoglisce la Sezione di Foggia – dichiara l’Avv. Aiezza - e che premia la professionalità e la passione che da sempre animano l’impegno associativo dell’Avv. Anna Lops”. Rilevanti le funzioni dell’Ufficio Legislativo della Giunta Nazionale Aiga, in ragione delle costanti interlocuzioni del Direttivo Nazionale Aiga nell’ambito delle più rilevanti riforme che interessano l’Avvocatura e la Giustizia.

“La nomina dell’Avv. Lops, oltre a rappresentare il riconoscimento del lavoro svolto da Aiga Foggia in questi anni - prosegue l’Avvocato Aiezza – costituisce certamente una grande opportunità per la Sezione. Sono sicuro che sapremo cogliere gli stimoli che arriveranno dalla discussione nazionale ed al contempo riusciremo a far pervenire ai tavoli delle riforme le idee ed i contributi della nostra Sezione”

Entusiasta e motivata dal nuovo incarico l’avv. Lops “sono onorata ed orgogliosa della nomina del Presidente, Avv. Alberto Vermiglio, a componente dell’Ufficio Legislativo dell’Aiga Nazionale, che arriva del tutto inaspettata. Farò del mio meglio per svolgere il compito affidatomi con serietà e senso di abnegazione, nell’unico interesse della giovane avvocatura; sono certa che la collaborazione con la squadra di giunta, composta da membri affiatati e professionalmente competenti, renderà questo compito molto più lieve”.

Soddisfazione anche da parte del Coordinatore Regionale Aiga della Puglia, l’avv. Valerio Vinelli, che fa il punto in chiave regionale : ”oltre alla nomina della Collega Anna Lops, che ci gratifica particolarmente in quanto componente della sezione foggiana, non posso non esprimere compiacimento per la nomina dei Colleghi Domenico Attanasi della sezione di Brindisi a Vice Presidente Nazionale, Francesco Paolo Perchinunno della Sezione di Bari a coordinatore del Sud Italia e Andrea Conte della Sezione di Lecce come componente della Giunta Nazionale. Il segnale di un’associazione che non solo cresce numericamente in tutte le sezioni pugliesi ma soprattutto che esprime giovani professionisti di grande qualità e spessore, che, sono certo, daranno un contributo importante alla causa di tutta la giovane avvocatura”.