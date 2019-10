A Foggia arrivano 17 autobus di ultima generazione

Il Comune di Foggia migliorerà ed amplierà il parco mezzi di Ataf SpA, aumentando la dotazione di autobus e contribuendo a potenziare la qualità del trasporto pubblico cittadino.

Nella giornata di ieri l’assessore comunale Claudio Amorese, che ha seguito la definizione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e la presentazione della candidatura del Comune di Foggia ad intercettare i fondi regionali, ha perfezionato a Bari l’iter relativo finanziamento regionale di circa 5 milioni di euro, utile all’acquisto di 17 nuovi autobus di ultima generazione e dotati di un sistema di riduzione dell’inquinamento, in coerenza con le ultime direttive europee in materia.

Un percorso cominciato durante il precedente mandato amministrativo, quando l’Amministrazione comunale era riuscita ad aggiudicarsi il finanziamento erogato dalla Regione Puglia e destinato al Trasporto Pubblico Locale. “È una notizia estremamente positiva, che conferma l’attenzione del Comune nei confronti del trasporto pubblico, che ha vissuto e vive una condizione non semplice, innanzitutto per la pesante eredità finanziaria ricevuta al momento del nostro insediamento nel 2014 – commenta il sindaco di Foggia, Franco Landella –. Con fatica abbiamo affrontato la ridefinizione di un piano di ristrutturazione del debito rivelatosi insostenibile e, un passo alla volta, grazie anche alla fondamentale collaborazione dei lavoratori, abbiamo riconosciuto ad Ataf SpA un importante adeguamento inflattivo per milioni di euro ed acquistato, purtroppo sul mercato dell’usato, autobus che potessero rendere più ricca la flotta dell’azienda. Ora siamo nelle condizioni di operare un rinnovo significativo del parco mezzi, soprattutto sul fronte della qualità delle macchine”.

“Un sincero ringraziamento va rivolto alla struttura tecnica dell’Amministrazione comunale e ad Ataf SpA per la collaborazione ed il supporto forniti. Dopo il perfezionamento del processo inerente il finanziamento regionale, nelle prossime settimane saremo dunque nella condizione di cominciare a predisporre la gara attraverso cui acquistare materialmente i nuovi 17 autobus da destinare successivamente all’azienda di trasporti – spiega l’assessore comunale Amorese –. Siamo quindi in presenza di un robusto potenziamento del parco mezzi di Ataf SPA, cui farà seguito l’attivazione di due nuove linee, nello specifico MS ed MD, che serviranno in modo migliore alcuni dei più importanti punti di interesse cittadino: dagli Ospedali Riuniti alla Biblioteca Provinciale ‘Magna Capitana’, dal Tribunale al Parco Urbano Campi Diomedei di prossima realizzazione ,sino alla nuova sede della Camera di Commercio. Esempi di una strategia più complessiva, che avevamo già immaginato all’interno del PUMS e che adesso andrà sottoposta al confronto e all’analisi del territorio, in tutte le sue rappresentanze direttamente interessate, tanto sul piano tecnico quanto nella valutazione politica – conclude l’assessore Amorese –. Siamo dunque prossimi ad uno dei più importanti ampliamenti della flotta di autobus di Ataf SpA, per quantità e qualità dei mezzi, operato dal Comune di Foggia”.