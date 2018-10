Trasporto pubblico: in arrivo nuove tariffe per biglietti e abbonamenti dei servizi interurbani

Dal 1 novembre entreranno in vigore le nuove tariffe relative ai biglietti e agli abbonamenti del trasporto pubblico regionale e locale. E' quanto contenuto nella delibera di Giunta 1646 del 20 settembre scorso. A confermarlo anche l'azienda Sita Sud Trasporti, che fa sapere che i biglietti di corsa semplice rilasciati sino al 30 settembre 2018 e riportanti le attuali tariffe, potranno essere utilizzati entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2018.

La Giunta regionale ha quindi deliberato di applicare, ai fini dell’adeguamento tariffario previsto dall’art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2017 pari al valore di +1,2%; di stabiliere in € 0,07098 (ora è di € 0,07014) la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2017 pari al valore di +1,2%; di confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i comuni non capoluogo di Provincia e in un euro per i comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 1044 del 14/07/2016; di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.