25 euro la prima auto, 120 euro la seconda: foggiani chiamati i rinnovare i permessi per la sosta. I dettagli

Ataf S.p.A. comunica che, a far data da lunedì 22 ottobre 2018, saranno aperti gli sportelli dell'Ufficio Commerciale, sito presso il “Nodo Intermodale” – Piazza On. Vincenzo Russo - adiacente la Stazione F.S., per il rinnovo dei permessi della sosta per residenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Il rinnovo, per un ulteriore anno, sarà effettuato con apposizione di un “bollino ologrammato” sull’originale del permesso già in possesso di ciascun residente che, dovrà esibire il titolo agli sportelli preposti.

Al fine di gestire al meglio le attività di rinnovo, i residenti saranno suddivisi per zona di appartenenza in maniera da evitare sovraffollamenti e ridurre i tempi di attesa. Le tariffe da corrispondere per il rinnovo dei permessi sono quelle previste dalla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 del 13/06/2016: 25 euro annui per i permessi sosta per residenti – prima auto; 120 euro annui per i permessi sosta per residenti per – seconda auto.

I residenti che richiederanno il rinnovo del permesso della sosta dovranno consegnare allo sportello preposto, unitamente all’originale: una fotocopia del permesso scaduto; una “autocertificazione, redatta ai sensi di legge, nella quale attestano che le condizioni originarie di rilascio del permesso della sosta (residenza, veicolo utilizzato, composizione del nucleo familiare) non hanno subìto variazioni; corrispondere la relativa tariffa prima auto e/o seconda auto.

Suddivisione per zone

I residenti appartenenti alle zone A, B e C dovranno obbligatoriamente consegnare la documentazione richiesta da lunedì 22 Ottobre 2018 fino a venerdì 9 novembre 2018. I residenti appartenenti alle zone D, E, F e G dovranno obbligatoriamente consegnare la documentazione richiesta da lunedì 12 novembre 2018 fino a venerdì 23 novembre 2018. I residenti appartenenti alle zone H, I, L, M, N, O, P, Q e R dovranno obbligatoriamente consegnare la documentazione richiesta da Lunedì 26 Novembre fino a Venerdì 7 Dicembre 2018. I residenti appartenenti alle zone S e T dovranno obbligatoriamente consegnare la documentazione richiesta da lunedì 10 dicembre 2018 fino a venerdì 28 dicembre 2018.

Il Regolamento della Sosta a Pagamento nel Comune di Foggia e la planimetria delle zone con sosta a pagamento, potranno essere visionati presso l'Ufficio Commerciale di ATAF SPA, oppure scaricati dal sito aziendale: www.ataf.fg.it

Solo per i residenti che richiedono per la prima volta un permesso della sosta, e che siano in possesso di casella di posta elettronica certificata personale, sarà possibile inoltrare la documentazione (modulo di richiesta compilato e fotocopie dei documenti richiesti al seguente indirizzo: ataf@cert.comune.foggia.it

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito aziendale www.ataf.fg.it, tramite l'indirizzo e-mail: info@ataf.fg.it nonché recandosi agli sportelli dell'Ufficio Commerciale di Ataf SpA sito presso il “Nodo Intermodale” – piazza Vincenzo Russo – adiacente la Stazione F.S..