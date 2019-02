Tensioni in Ataf, l'azienda deve restituire 300mila euro ai lavoratori ma vuol dare la metà (a rate). Sindacati: "Proposta indecente"

“Una proposta indecente. Non possiamo e non sappiamo definirla diversamente”. Così la Faisa Cisal in merito all’ultima proposta avanzata dall’Ataf spa per sanare la complicata vertenza sulla restituzione del pregresso ai lavoratori.

I noti problemi di bilancio ell'azienda di trasporto foggiana avrebbero fatto maturare qualcosa come 300mila euro di arretrati in merito agli scatti di anzianità e ai parametri del biennio 2015-2017. Sarebbero stati restituiti quanto prima, si disse. E invece, oggi, dopo varie iniziative sindacali, la “proposta indecente” del presidente Stefano Torraco sarebbe quella, a quanto denuncia il sindacato, di erogare solo una quota parte di quella somma, pari al 50%, e, per giunta, in 18 rate mensili.

“Noi non abbiamo bisogno di portare la proposta indecente in assemblea dei lavoratori – fa sapere il sindacato- e respingiamo fermamente al mittente la soluzione ipotizzata”.

L’unica proposta possibile, secondo la Faisa Cisla, “logica, legittima e dovuta”, è la restituzione del 100% del dovuto ai lavoratori in un’unica soluzione. E subito.