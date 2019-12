Ataf prepara i regali di Natale, doni sotto l'albero per i dipendenti: "Rafforziamo politica di valorizzazione del personale"

ATAF SpA comunica che domenica 22 dicembre 2019 ha organizzato uno scambio di auguri con tutti i dipendenti dell’azienda, presso la Fiera di Foggia, per elargire i doni natalizi. Sarà il Villaggio di Babbo Natale di viale Fortore il luogo dove si svolgerà l'iniziativa, domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00. Qui ATAF SpA allestirà una casetta di legno riservata, nei pressi dell’entrata e, oltre al regalo aziendale, fornirà ai lavoratori dei ticket per l'ingresso alla Casa di Babbo Natale e al Circo presenti nel Villaggio. "L’evento - si legge - è volto a rafforzare una politica aziendale di valorizzazione dei propri dipendenti, oltre che essere un momento lieto e sereno per lo scambio di auguri, in occasione delle imminenti festività natalizie.

