Ataf Foggia, sindacati incontrano nuovo cda: c'è l'accordo sugli arretrati spettanti ai dipendenti

Primo incontro ieri in Ataf con il nuovo cda per la presentazione del nuovo Organo Aziendale (presieduto da Giandonato La Salandra) e per discutere delle problematiche sul tavolo. Soddisfatta la Faisa Cisal. “Abbiamo ottenute la risoluzione della vertenza sugli arretrati economici spettanti ai lavoratori che si trascinava da ormai cinque anni” dichiara il segretario Antonio Vivoli. L’accordo scaturito passerà alla ratifica dell’Assemblea dei Lavoratori. “In buona sostanza – spiega Vivoli- la somma spettante sarà interamente riconosciuta e distribuita in tre tranches a partire da febbraio 2020 per concludersi entro il febbraio 2021. Crediamo nella determinazione e nel giusto piglio di questo nuovo CdA – conclude il sindacato- e confidiamo di essere coesi nell’affrontare e contrastare i tagli previsti ai Servizi Minimi”.