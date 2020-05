Ataf Foggia: dal 4 giugno riattivata la sosta a pagamento

Dopo 2 mesi di stop dovuti all'emergenza Covid, dal prossimo giovedì 4 giugno torna attivo il servizio di sosta tariffata sugli stalli presenti nel territorio comunale di Foggia.

A tal proposito gli uffici e gli sportelli della biglietteria saranno aperti al pubblico già da lunedì 1 giugno, per consentire l'acquisto e la regolarizzazione dei titoli della sosta a pagamento. Per agevolare gli utenti, inoltre, per l'intero mese di giugno, è prevista una apertura straordinaria della biglietteria presso il Terminal “Vincenzo Russo”, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e anche il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00.

I titolari di abbonamenti della sosta a pagamento (mensili, trimestrali e annuali) potranno, in considerazione dell'Ordinanza sindacale n.27 del 3 aprile di sospensione del pagamento delle strisce blu, recuperare la quota parte dei titoli non fruiti, in riferimento al periodo che va dal 6 aprile al 3 giugno.

Per gli abbonamenti annuali la scadenza deve intendersi prorogata di 2 mesi mentre, per gli abbonamenti trimestrali e mensili, occorrerà recarsi presso la biglietteria, esibendo il titolo e il libretto di circolazione del veicolo, per farsi rilasciare titoli della sosta di durata pari ai giorni non fruiti durante il periodo di stop.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamente da smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegram e iscriversi al canale ATAF Comunica, dove è possibile anche scaricare l’orario aggiornato.