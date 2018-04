La Sangalli Vetro piace ai turchi e anche agli americani: battaglia per l’acquisto a colpi d’asta

Boccata d’ossigeno per i lavoratori della Sangalli Vetro e buone notizie per l’acquisizione dell’azienda: mentre il fondo Elliot ha rilanciato l’offerta della Sisecam, la Regione Puglia ha sbloccato la cassa integrazione in deroga.

Sono due quindi i pretendenti che intendono acquistare l’ex Manfredonia Vetro, grazie alla scelta del fondo americano di rilanciare l’offerta migliorativa del 10% della multinazionale turca. Elliot, con il rilancio presentato venerdì scorso, parteciperà - insieme alla Sisecam - all’asta in programma per il 18 aprile in cui scopriremo il nuovo aggiudicatario provvisorio di una delle più grandi aziende produttrici di vetro del Sud Italia.