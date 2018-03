Assicurare il proprio animale domestico: vantaggi e costi

UN’ASSICURAZIONE PER IL CANE?

Un motivo che potrebbe portarvi a stipulare un’assicurazione RC, ovvero di Responsabilità Civile, per il vostro cane è la serenità che potrete ricavarne. Il cane non può avere la percezione del valore economico degli oggetti attorno a lui, e nel caso in cui dovesse rompere qualcosa di prezioso o peggio mordere qualcuno, le somme da sborsare potrebbero diventare decisamente importanti, iniziando da quelle legali. Se un carlino difficilmente potrà procurare danni a persone o a cose, per altre tipologie di cani il discorso potrebbe essere diverso. Tenete sempre in considerazione che se il cane dovesse avere la tendenza a essere mordace o scatenato, diventa importante rivolgersi a un veterinario comportamentalista per migliorare questo cattivo comportamento, a prescindere dall’ assicurazione. L’assicurazione RC per il nostro amico costa una cifra variabile ma alla portata di tutti e soprattutto mette al sicuro chi non avrebbe la capacità economica di affrontare all’ improvviso grosse spese.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE?

Le diverse compagnie assicurative offrono soluzioni molto ampie e personalizzabili . Nella maggior parte dei casi sono coperte la responsabilità civile per danni causati a terzi (dalle lesioni alla morte), la responsabilità civile per danni causati a cose di terzi, le spese di ricerca (nel caso di smarrimento) e le spese di consulenza o tutela legale.

QUANTO COSTA L’ASSICURAZIONE RC PER IL CANE?

Spesso questo genere di assicurazione viene venduta insieme all’assicurazione sanitaria per il cane (quella che ad esempio paga i danni se il tuo cane ha necessità di un intervento chirurgico costoso), ma si può assicurare il cane anche solo per ciò che riguarda la responsabilità civile. I prezzi variano nella maggior parte dei casi dai 5 € ai 20 € al mese, a seconda che l’assicurazione sia soltanto RC o se include anche le spese veterinarie. A pesare sul costo dell’assicurazione è la razza del cane, perché alcuni cani possono provocare lesioni maggiori, non solo in relazione alla loro pericolosità (non dipende solo dal cane che morde di più, ma dipende dalla potenza del morso e dalla stazza del cane).

