Emiliano si tiene stretta l'Agricoltura...e prova a rimetterla in moto dopo "il fallimento" di Di Gioia

Per nulla dispiaciuto, anzi, un tantino risoluto dopo l'addio di Leo Di Gioia, Michele Emiliano prova a rimettere in moto l'Agricoltura dopo "il fallimento" dell'ormai ex assessore al ramo.

Un rapporto di odio-amore, quello tra il presidente e l'esponente del centrodestra prestato al centrosinistra per le sue "competenze tecniche", che ha trovato il suo epilogo nelle dimissioni bis di Di Gioia. Infatti, nel corso della conferenza stampa di addio, la seconda in pochi mesi, Di Gioia aveva rivendicato la sua autonomia e le sue radici, "alle quali non rinuncio" disse.

Quest'oggi il governatore e sindaco di Puglia - che manterrà le deleghe alle Politiche agricole - ha presieduto due importanti riunioni con le organizzazioni agricole per attuare la sospensione dei mutui bancari e avvia la riorganizzazione dell’assessorato all’Agricoltura con i due principali dirigenti.

Su sua proposta la Giunta ha confermato l'incarico di Direttore di dipartimento Agricoltura al professor Gianluca Nardone. Contestualmente, il dottor Luca Limongelli, dirigente del servizio attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, ha comunicato di ritirare la domanda di pensionamento.

Emiliano ha preso parte alla riunione con i rappresentanti delle banche e delle associazioni degli agricoltori sulla questione della proroga delle operazioni di credito agrario per le aziende danneggiate dalle gelate del 2018. Al temrine sono state identificate le modalità operative per consentire alle aziende agricole di vedersi prorogate le scadenze delle rate dagli istituti di credito.