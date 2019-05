I bancari della Capitanata chiamati a esprimersi sulla piattaforma di rinnovo del contratto collettivo

È appena iniziata l’assemblea del personale delle aziende del settore ABI della provincia di Foggia. Riuniti presso l’auditorium della Camera di Commercio di Foggia, i bancari sono chiamati a esprimersi sulla

piattaforma di rinnovo del CCNL ABI, redatta unitariamente da FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN.

“A Foggia stiamo celebrando l’ultima delle quattro assemblee della provincia di Foggia” fa notare Lucia Schiraldi, coordinatrice responsabile della zona di Foggia di FIRST CISL Puglia. “Dopo aver fatto tappa a Cerignola, San Severo e Manfredonia, presentiamo ai bancari riuniti in assemblea la piattaforma di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ABI. Quattro sono i punti cardine attorno ai quali abbiamo

edificato la nostra proposta: salario, occupazione, diritti e tutele. È una proposta che nasce dall’esigenza di valorizzare le lavoratrici e i lavoratori del settore e di rilanciare il settore del credito, fattori centrali per lo

sviluppo del Paese, la tutela del risparmio e della clientela, la crescita occupazionale e l’inclusività sociale”.

Presente all’assemblea di Foggia, il segretario generale aggiunto di FIRST CISL, Maurizio Arena, commenta: “Il diritto alla disconnessione è una delle tante novità proposte dalla piattaforma. I bancari – è noto! – appartengono ad una delle categorie professionali sulle quali incombe un alto tasso di stress. Staccare la spina rappresenta una necessità e, al contempo, un’opportunità affinché la persona possa recuperare le

proprie energie. La nostra battaglia a favore della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro settore proseguirà al tavolo delle trattative con ABI, laddove eserciteremo il diritto

di rappresentanza conferitoci per sottoscrivere un contratto che salvaguardi le istanze di dipendenti e risparmiatori”.