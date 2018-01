Il FRI stacca l'assegno al Comune di Foggia: 36mila euro per gli arredi e la sicurezza delle scuole

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Raccolta fondi Festival della Ricerca e dell'Innovazione: 20mila euro per gli arredi scolastici, 14mila per la videosorveglianza della Ferrante Aporti e della Luigi Sturzo

Il FRI – Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell’Università di Foggia è ormai diventato un prezioso appuntamento per l’intera Città. Prezioso per gli spunti di riflessione e sensibilizzazione su temi importanti. Prezioso per il senso di appartenenza che crea nell’intera comunità universitaria. Prezioso per gli eventi capaci di animare le prime giornate primaverili foggiane e, soprattutto, prezioso per l’amministrazione comunale che, ormai da due anni, conta anche sul contributo economico del Festival per implementare gli arredi delle scuole foggiane, spesso oggetto di atti vandalici. L’edizione 2017 si è, infatti, conclusa con la consegna del simbolico assegno da parte del Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci al sindaco di Foggia dott. Franco Landella e all’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Avv. Claudia Lioia, nell’ambito della conferenza stampa organizzata lunedì 29 gennaio 2018, presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo.

Nelle casse del Comune di Foggia sono già stati trasferiti 36.180,00 euro, quasi il doppio dei 20.396,00 dell’edizione 2016. La ripartizione dell’importo è stata già decisa dall’assessorato alla Pubblica Istruzione: 22mila euro da utilizzare per l’acquisto degli arredi scolastici degli Istituti Murialdo, Bovio, Manzoni, Leopardi, San Ciro, Catalano-Moscati, Dante Alighieri, Foscolo-Gabelli e Parisi-De Sanctis. Per l’acquisto di impianti di sorveglianza, invece, saranno utilizzati 14.180,50 per due scuole dell’infanzia particolarmente vandalizzate e cioè la Ferrante Aporti e la Luigi Sturzo.

“Ringraziamo l’Università degli Studi di Foggia e, in particolare, per tutti, il Magnifico Rettore Ricci e il prof. Pomara, per avere sin dall’inizio ideato il Festival della Ricerca e dell’Innovazione come un momento di apertura al territorio. – ha dichiarato il Sindaco di Foggia dott. Franco Landella -Soprattutto siamo grati per aver pensato di contribuire generosamente alle necessità logistiche e funzionali delle scuole primarie cittadine in cui iniziano il loro iter le generazioni che un giorno saranno a loro volta fruitori della formazione di eccellenza garantita dal nostro Ateneo. Oltre che il gesto in sé, è la filosofia che sottende questo contributo a rivestire importanza, come simbolo della necessità di una collaborazione stretta tra le istituzioni non solo limitata a singoli episodi e all’immediato, ma estesa nel tempo e lungimirante. Con questo spirito, che da sempre condividiamo nelle numerose iniziative organizzate in tandem, proseguiranno i rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’Università foggiana che resterà sempre un fiore all’occhiello per la nostra città”.

“Il Festival della Ricerca e dell’Innovazione è una grande e bella scommessa vinta dall’Università di Foggia – ha affermato il Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci -. La seconda edizione ha permesso di mostrare un’organizzazione più matura capace di arricchire il calendario degli eventi e di raddoppiare il risultato economico. Siamo certi che il Comune di Foggia avrà, anche grazie all’impegno universitario, maggiore respiro per offrire un servizio scolastico migliore. Non dimentichiamo, infatti, che il ruolo dell’Università è anche questo: favorire lo sviluppo sociale, civile e culturale del Territorio e promuovere i temi della legalità. Concetto che abbiamo deciso di portare avanti con il Comune anche tramite il Protocollo Aule sicure, documento recentemente approvato per prevenire e contrastare fenomeni criminosi. La Polizia Locale effettuerà controlli nelle varie sedi accademiche e l’Università di Foggia metterà, invece, a disposizione le proprie strutture per la formazione e l’aggiornamento del personale della Polizia Locale. Il ringraziamento va all’Amministrazione comunale per essere sempre pronta ad accettare i nostri inviti, agli Sponsor dei vari eventi del Festival e a tutti i membri della comunità Unifg che, con passione e dedizione, hanno contribuito al successo del FRI: i nostri studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e grazie, infine, al prof. Cristoforo Pomara che per due anni, con tenacia ed entusiasmo, ha coordinato le attività”.

All’incontro sono intervenuti il Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci, il sindaco di Foggia dott. Franco Landella, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Avv. Claudia Lioia, il presidente del CUS – Centro Universitario Sportivo dott. Claudio Amorese e il prof. Giovanni Messina, ricercatore aggregato di Fisiologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nuovo delegato rettorale alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” e coordinatore della III edizione del Festival made in Uni Fg.

