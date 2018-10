Si realizza il sogno per 102 dipendenti della Asl di Foggia, tra cui 55 infermieri: tutti stabilizzati

Il 18 ottobre 2018, alle ore 16.00, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia (via Michele Protano – Foggia) il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla firmerà i contratti a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione.

"Un pomeriggio per condividere un momento importante nella vita di questi lavoratori e delle loro famiglia, a conclusione di un percorso complesso che sta permettendo a tante lavoratrici e tanti lavoratori di valorizzare a pieno la propria professionalità e realizzare le aspettative legittime di un lavoro stabile" commenta Piazzolla. L’iniziativa è stata voluta dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,che prenderà parte all’incontro.

Il percorso di stabilizzazione della ASL Foggia riguarda, in tutto, 102 dipendenti tra cui 55 infermieri professionali, 23 dirigenti medici ed altre figure professionali.