A due anni dall'incendio, completati i lavori di pronto intervento per il recupero e la valorizzazione di Villa Faragola

Il Segretariato regionale del MiBAC per la Puglia ha completato i lavori di pronto intervento sul sito archeologico di Villa Faragola per far fronte ai danni causati dall’incendio verificatosi tra il 6 e 7 settembre 2017.

I lavori, resi possibili da un finanziamento di 500mila euro, stanziato dal Ministero, hanno consentito la realizzazione di coperture protettive sulle pavimentazioni musive e la messa in sicurezza dell’area. Il rovinoso incendio che ha interessato il cantiere ha imposto la sospensione dei “Lavori di recupero e valorizzazione dell’area archeologica di Faragola e del parco dei Dauni”, finanziati dalla Regione Puglia per un importo di € 1.600.000,00, di cui il Segretariato è Stazione appaltante.

Nei mesi scorsi, in accordo con l’Amministrazione comunale di Ascoli Satriano, è stato elaborato dai tecnici del Ministero un progetto di variante che consentirà di fruire il sito di Faragola come “cantiere aperto” di restauro, prevedendo la realizzazione di un centro accoglienza e di percorsi di visita esterni alla villa attrezzati con allestimenti multimediali.

Si interverrà anche nel parco archeologico dei Dauni, con la sostituzione delle coperture in metacrilato, ormai del tutto ammalorate, e nel cosiddetto Pre-parco, dove saranno realizzate due strutture metalliche a protezione di uno dei dromos e del monumento funebre. Sarà inoltre migliorato il percorso di visita, dotandolo di aree di sosta e di impianto di illuminazione.