ARTASTIC.IT, il match giusto per artisti e location

Sappiamo quanto sia importante il primo contatto tra Artista e Spazio Performativo, quel momento in cui si decide se l’esibizione ci sarà oppure no. Una fase delicata dell’organizzazione di uno spettacolo, oggi affrontata spesso con ricerche fai-da-te che non sempre portano ai risultati sperati.

Il problema è sentito molto dalle produzioni artistiche e dagli host indipendenti. Realtà, tra cui inseriamo anche le piccole Amministrazioni Pubbliche locali, che possono contare su molte idee ma risorse ridotte.

www.artastic.it è il mezzo che rende immediato questo primo contatto facilitando il Match. Un termine inglese che vuol dire letteralmente “incontro”, ma anche “compatibilità”. Quella che l’Artista e l’Host scoprono matchando tra di loro.

Nato dall’idea di tre giovani professionisti pugliesi, con il sostegno della Regione Puglia, Artastic è una community che parla a tutte le forme di performance live, dal Teatro alla Danza, dalla Musica alla Scrittura e all’Arte Visiva.

A disposizione di artisti e spazi performativi c’è un data collecting ricco e facilmente consultabile grazie all’interfaccia del social-network e ad una fruizione semplice ed intuitiva, garantita da un team specializzato in User Experience.

La qualità della Community

Artastic garantisce Match tra Artisti e Host realmente interessati a farsi conoscere e a conoscere nuove realtà. Un “controllo qualità” garantito da due elementi: la scelta stessa di entrare in un Network così fortemente targettizzato e i Filtri di Ricerca che il portale mette a disposizione degli utenti.

Ricerche e Servizi personalizzati

Grazie ad una funzionale user experience, Artastic permette ricerche tagliate sulle esigenze personali e uniche del singolo utente. I criteri sono molti, dalla Capienza dello spazio, al tipo di Ospitalità; dalla tipologia di sistema Audio a disposizione, alla media del Cachet offerto. Tutte informazioni preziose per decidere di iniziare ad organizzare uno spettacolo.

Con le funzioni di Geolocalizzazione e Calendario, Artastic permette di organizzare e gestire un tour o un cartellone stagionale e di poterli condividere.

How to match

Entrare nel network di Artastic è semplice. L’accesso alla community è gratuito, basta aprire un proprio profilo, inserendo info e materiali sulla propria attività.

Gli strumenti di prenotazione e di match sono accessibili tramite il pagamento di una fee periodica tramite gli ARC, la moneta digitale in cui viene convertito il denaro, o sottoscrivendo un abbonamento che rende sbloccabili tutte le funzioni. Il costo è accessibilissimo e i benefici, in termini di tempo risparmiato e risultati concreti, sono evidenti e immediati.

Artastic e il nuovo spazio performativo

Artastic parla anche a tutti i tipi di Host che abbiano sede in Puglia. Uno studio svolto sul periodo 2014-2015 sullo stato di salute di circa 200 live club in tutta Italia, rivela che sono sempre più numerosi quelli che puntano alla diversificazione delle proprie proposte in cartellone. Il futuro sembra essere quello di spazi non più settoriali, dedicati esclusivamente alla musica o a pièce teatrali. La strada è quella di una commistione - un match, appunto – tra le discipline artistiche, un ritorno alle origini del teatro di varietà, oggi attualissimo come risposta alla moderna e molto complessa domanda culturale.

Il Pubblico

È sul pubblico che bisogna puntare per superare l’evidente crisi delle attività artistiche live in Puglia. Ce lo suggeriscono anche gli ultimi dati SIAE (2016) su uno dei settori più in affanno, il Teatro: la Puglia si attesta seconda nella classifica nazionale degli incassi con 79,4 milioni di euro. Ma allora, cosa manca ai nostri territori? Sicuramente una mappatura degli avamposti della musica, del teatro e dell’arte. Una rete di operatori che già esiste e che ha bisogno di ritrovarsi in un Network permanentemente, aperto e condiviso con chi l’arte la produce.

I fondatori

I giovani fondatori sono i foggiani Ida Treggiari (regista teatrale), Mario Scrima (CEO, digital specialist) e Gabriele Rosini (event manager). L’idea di una community dedicata all’arte performativa è arrivata ragionando insieme sui possibili servizi utili ai loro percorsi professionali.

"L'obiettivo di Artastic è parlare all’intero territorio nazionale. Ma per farlo bisogna partire prima dalla nostra terra, usando la Puglia come test di un progetto di ampio respiro”.

Con un’indagine di mercato svolta prima della candidatura al bando PIN della Regione Puglia, hanno capito che il problema della messa in rete di domanda e offerta delle proposte artistiche live è sentito in tutta Italia e non solo.

Il sostegno della Regione Puglia

Per la sua rilevanza nello sviluppo culturale ed economico del territorio, Artastic ha vinto il “PIN - Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE - PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione".