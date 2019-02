Nuova apertura al GrandApulia di Foggia: oggi è il giorno del pet store Arcaplanet

Nuova apertura al GrandApulia di Foggia. Questa mattina taglio del nastro di Arcaplanet, il pet store che vuole soddisfare le esigenze di tutti gli animali domestici e di tutti i padroni, attraverso tre punti di forza che contraddistinguono la strategia.

Il grande assortimento di prodotti, per offrire ai suoi clienti una scelta ampia. L’approccio pratico e moderno, del personale di grande professionalità pronto ad ascoltare e soddisfare ogni richiesta o esigenza, per supportare il cliente in ogni fase rendendo l’esperienza di acquisto semplice e piacevole. La grande varietà di offerte e attività promozionali sempre nuove, per garantire ai clienti risparmio e convenienza ad ogni spesa.