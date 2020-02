Emergenza abitativa, l'Arca Capitanata cerca alloggi da acquistare su Foggia: la parola ai privati

L'Arca Capitanata cerca alloggi sul libero mercato. Pubblicata oggi, infatti, la manifestazione di interesse (a carattere esplorativo) per l’acquisto di alloggi sul libero mercato, in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 29.01.2020 nel comune di Foggia.

"L'Arca Capitanata - si legge nell'avviso pubblico - intende acquisire la disponibilità da parte di soggetti privati alla vendita di immobili di loro proprietà, aventi i requisiti oggettivi compatibili con le previsioni normative vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. In virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 29.01.2020 l’Agenzia è autorizzata a procedere all’acquisto di alloggi sul libero mercato da assegnarsi da parte del Comune di Foggia ai nuclei familiari come individuati nell’ordinanza sindacale n. 66/2019".

"La proposta è intesa come manifestazione di interesse e pertanto non è impegnativa per il proponente né per l’Agenzia. L’Agenzia procederà eventualmente all’acquisto degli immobili che saranno proposti con l’utilizzo dei proventi derivanti dalla Legge n. 560/1993. Pertanto si invitano tutti gli interessati a presentare, secondo le modalità previste dal presente Avviso, le proprie proposte di vendita ad un prezzo non superiore ad € 1.300,00 al metro quadrato di superficie commerciale che dovrà essere calcolata secondo le indicazioni di cui al “Manuale della Banca dati Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare".

Gli immobili che saranno presi in considerazione dovranno rispettare determinate caratteristiche tecniche: dovranno essere ubicati nel territorio del comune di Foggia; avere “superficie convenzionale” non inferiore a metri quadrati 45; avere altezza interna conforme alle norme igienico-edilizie vigenti; rientrare nelle categorie catastali alloggi A2, A3, A4 e pertinenze C2 e C6. Ancora, dovranno avere regolarità edilizia ed urbanistica; aver ottenuto il rilascio del titolo abilitativo per le eventuali opere realizzate in assenza dei permessi; essere ultimati, liberi da persone e cose, da pesi, gravami, liti, pendenze, diritti di terzi, censi, canoni, vincoli ipotecari o altra trascrizione e/o iscrizione di qualunque natura e specie; essere dotati di impianto di riscaldamento fisso centralizzato o autonomo.

Infine, gli alloggi dovranno avere gli impianti adeguati e conformi alle normative vigenti e essere dotati di allacci alle reti pubbliche;essere conformi allo strumento urbanistico vigente; essere immediatamente accessibili e assegnabili, o comunque non devono necessitare di interventi manutentivi di costo eccessivo. L’entità delle opere necessarie ed il loro costo verranno valutati dal competente ufficio tecnico dell’Agenzia sulla base del prezziario della Regione Puglia attualmente in vigore. La perizia di stima del valore dell’immobile terrà conto anche del costo degli eventuali interventi manutentivi necessari. Possono proporre la vendita esclusivamente i proprietari degli immobili (persone fisiche e/o giuridiche).

I proprietari che intendono manifestare la disponibilità alla vendita degli immobili di cui al presente Avviso devono far pervenire all’Arca Capitanata, Via R. Caggese n. 2 – 71121 Foggia le proposte, redatte secondo il fac simile predisposto dall’Agenzia (Mod. A), sottoscritte e corredate di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e autorizzazione al trattamento dei dati personali a mezzo PEC al seguente indirizzo: arcacapitanata@pec.arcacapitanata .gov.it oppure via fax al seguente numero: 0881/778861 oppure a mezzo raccomandata postale A.R. oppure con consegna a mano.

avviso potranno essere chieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 all’Ufficio Patrimonio (0881/762243) o all’Ufficio Appalti e Contratti (0881762261 - 762212) o scrivendo al seguente indirizzo pec arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it Il Direttore Dott.ssa Adele Marina Lombardi