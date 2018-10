Foggia avanguardia pugliese della rivoluzione digitale e dell'Industria 4.0: ecco i nuovi corsi di Apulia Digital Maker

Un focus sulle competenze professionali per i futuri protagonisti della Digital Transformation e dello sviluppo di Industria 4.0 in Puglia è l'evento organizzato dall'ITS Apulia Digital Maker per presentare ufficialmente l'avvio dei nuovi percorsi di alta specializzazione tecnica post diploma, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), in programma, martedì 30 ottobre, alle ore 10.00, presso la sede di Via San Severo Km 2,00.

L'incontro, aperto alla città, è finalizzato ad illustrare i contenuti e gli obiettivi strategici dei corsi del biennio 2018-20 in Digital Media Specialist e Industry 4.0 Expert, mirati ad assicurare skills integrate nel campo del digital marketing e social media management e delle nuove soluzioni hi-tech per l’industria.

Due pionieristici percorsi di alta specializzazione, progettati dalla Fondazione ITS Apulia Digital Maker in collaborazione con importanti realtà imprenditoriali, nazionali e regionali, per supportare i processi d'innovazione e trasferimento tecnologico del tessuto produttivo locale.

Numerose le personalità che interverranno al focus: Eleonora Rocca, tra le più affermate Digital Marketing Consultant italiane, CEO & Founder dell’evento Mashable Social Media Day Italy - una delle manifestazioni più importanti al mondo, che celebra la rivoluzione digitale, le dinamiche, le potenzialità dei social network, conclusasi lo scorso 20 ottobre allo IULM di Milano - che è tra le partner del corso in Digital Media Specialist. Interverrà, invece, sui temi del corso di Industry 4.0 Expert, Michele De Stasio, presidente di Tekna automazione e controllo, azienda leader nella produzione e installazione di sistemi e macchinari per l’automazione industriale.

Moderato dal giornalista e presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS, Micky de Finis, il focus vedrà la partecipazione anche di personalità istituzionali, partner dell’ITS: Fabio Porreca, presidente C.C.I.A.A. Foggia, Gianni Rotice, presidente di Confindustria Foggia, e Biagio Di Iasio, direttore di Confcommercio Foggia, oltre che dei cinquanta corsisti selezionali per i percorsi formativi finanziati da MIUR e Regione Puglia.

Sono previsti, inoltre, gli interventi di Euclide Della Vista e Valentina Scala - Presidente e Direttrice dell’ITS - che sabato 27 ottobre, avvierà anche le attività della nuova sede dell’ITS a Molfetta, dove è stato attivato il nuovo corso di Developer 4.0 con Exprivia-Italtel, gruppo internazionale leader nella progettazione e sviluppo di tecnologie d’innovazione e di prestazione per servizi IT.

Un nuovo capitolo, quindi, per l'ITS Apulia Digital Maker, che sta affermandosi negli anni come presidio di riferimento per la formazione e la diffusione della cultura tecnologica e digitale in Puglia.