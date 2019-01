Al via dei lavori nell’ex scuola di via Modena ad Apricena: diventerà plesso dei servizi sanitari

L’ex scuola di via Modena ad Apricena diventerà presidio dei servizi sanitari. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Potenza, che in mattinata, insieme al direttore generale dell’Asl Vito Piazzolla, ha dato simbolicamente il via ai lavori.

“Un progetto a cui abbiamo lavorato per anni. Dopo la Nuova Casa di riposo per anziani, che stiamo realizzando in zona sacra famiglia e il cantiere dei servizi sanitari partito oggi, la nostra città migliora la qualità della sanità e recupera il tempo perso inutilmente. Oggi è una bella giornata per Apricena e dobbiamo tutti essere orgogliosi per questo altro grande obiettivo raggiunto. Ringrazio il Direttore Generale dott. Vito Piazzolla e i suoi collaboratori per l'impegno mantenuto per Apricena, la nostra Amministrazione e i tecnici comunali per il lavoro svolto”, ha dichiarato il sindaco di Apricena.