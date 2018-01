Operai al lavoro per il rifacimento dei marciapiedi: ad Apricena ben 90 piccoli cantieri in partenza

Sono partiti oggi i lavori di rifacimento dei marciapiedi in diversi punti del comune di Apricena. Questa mattina il sindaco Antonio Potenza, insieme al consigliere Augelli e ai tecnici comunali, ha iniziato a visionare i piccoli cantieri (90 in tutto) attivati oggi.



“Anche quest'anno stiamo dando riscontro alle istanze di tanti cittadini che con apposita richiesta hanno sollecitato l'Amministrazione Comunale sul rifacimento di marciapiedi e spazi pubblici. L'istruttoria degli uffici ci ha consegnato una lista di ben 90 piccoli cantieri che son partiti in questi giorni e che per l'anno in corso daranno la possibilità di lavoro a decine di padri di famiglia apricenesi, sia mediante l'istituto delle Borse Lavoro che tramite il reddito di dignità regionale”, ha dichiarato il primo cittadino.