Pista ciclabile ad Apricena, il Comune si candida al bando regionale: in palio 800mila euro per collegare i punti nevralgici della città

Continua senza sosta l'attività di programmazione dell'Amministrazione comunale di Apricena.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Dell'Erba, notizia la Città dell'ennesimo progetto candidato alla Regione Puglia. "Nella seduta di giunta dello scorso 11 Luglio, abbiamo deliberato l'approvazione definitiva e la candidatura del progetto per la realizzazione di una bella pista ciclabile, che collega i punti nevralgici di Apricena" - dichiara l'assessore - "un progetto di 800mila euro che va ad aggiungersi ai tanti già prodotti, candidati e in attesa di risposta dalla Regione Puglia.

Siamo fiduciosi anche in questo caso che otterremo un bel risultato come già accaduto molte volte negli ultimi anni. Tanti progetti candidati, tanta programmazione, tanti soldi che arrivano ad Apricena, tanti cantieri e miglioramento per la nostra qualità urbana. Continuiamo imperterriti, con ancora più determinazione sulla strada intrapresa, per rendere ancora più vivibile, attraente e bella la nostra città" - conclude Dell' Erba.