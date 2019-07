Il nuovo Store Terranova apre i battenti a San Severo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sarà inaugura sabato 20 luglio alle ore 11 il nuovo store di Terranova in via Tiberio Solis 172 a San Severo. Un nuovo punto vendita, in un palazzo simbolo della città, progettato sul nuovo concept di Terranova, che si ispira alla riviera Romagnola famosa nel mondo per l’accoglienza, ed alla Regione in cui è nato il brand di fast fashion. Il giorno dell'inaugurazione sarà allestito un desk e ad ogni cliente sarà consegnato un gadget.

“Il brand Terranova – spiega Ciro Di Mola, responsabile della nuova sede -, ha inteso continuare e ampliare la permanenza nella città di San Severo, in quanto il territorio si sposa perfettamente con i valori di Terranova. Il nostro è un marchio solare, nato in una terra scaldata dalla gioia di vivere e dalla passione tutta italiana per la bellezza. La stessa passione con cui creiamo le nostre collezioni”.

Bikini, shorts, abiti, canotte, bermuda, intimo e tanto altro nel nuovo store firmato Terranova Style che ama offrire da sempre prodotti giovani e accessibili, facili e di tendenza, curati nei dettagli e con un’ampia proposta di colori che abbraccia tre stili fondamentali: easy-glam, urban e sporty. “Desideriamo garantire - prosegue Di Mola -, convenienza e un rapporto qualità prezzo tra i migliori sul mercato. Amiamo vivere una relazione sincera e diretta con tutti i nostri clienti, perché la vita è molto più bella, insieme. Pertanto desidero ringraziare quanti mi hanno consentito di realizzare questo progetto, ad iniziare da mia moglie e mio figlio, l’amministrazione comunale, il gruppo Terranova con le aziende esecutrici TDinnovation/CEDDIAL, l’ingegner Antonio Villani, l’ingegner Alfonso Rizzi, l'ingegner Michele Di Sipio, il perito industriale Francesco Pienabarca, lo studio di consulenza del Rag, Marco Prattichizzo, il consulente del Lavoro Rag. Michele Lanzone. Ringrazio infine tutto il mio STAFF che ha reso possibile la realizzazione di questo sogno”. Il nuovo Store rappresenta una evoluzione che intende rivitalizzare il settore commerciale locale e si presenta come una novità assoluta per tutto il territorio. “Siamo grati – concludono gli amministratori comunali – a questi imprenditori locali che continuano ad investire in una città in cui la ricerca di lavoro da parte dei giovani è crescente. Inoltre, l’apertura di uno store così grande e innovativo sarà da richiamo per tanti consumatori provenienti anche dai centri limitrofi animando l'intera area commerciale della città”.