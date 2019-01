Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Antonio Fasanella è il nuovo presidente dell’Associazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani. Il direttore generale dell’Izs di Puglia e Basilicata è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea dei direttori generali degli IIZZSS italiani svoltasi presso la sede centrale dello zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna.

Il dott.Fasanella succede al dimissionario Stefano Cinotti, direttore generale dell’Izs di Lombardia ed Emilia Romagna in carica dal 2011. L’Associazione riunisce i 10 istituti italiani ed ha come finalità quella di favorire e promuovere il sistema qualità negli IIZZSS e l’accreditamento delle prove analitiche in tema di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

“In un’ottica di forte globalizzazione e di un incremento esponenziale della richiesta da parte dei mercati esteri dei prodotti del settore agroindustriale italiano, la certificazione da parte degli IIZZSS è garanzia di qualità e di tutela del Made in Italy”, commenta il dr.Fasanella.