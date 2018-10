Startup foggiana lancia un rivoluzionario sistema di antifurto e antirapina (da un'idea dei fratelli Tartaglia)

Si terrà il 20 ottobre a partire dalle 18 presso il porto turistico di Rodi Garganico, l'evento ‘Testudo', la presentazione di un nuovo dispositivo tecnologicamente avanzato, ideato da una giovanissima impresa locale, la Tartech srl dei fratelli e soci in affari Luca e Andrea Tartaglia, il primo ingegnere gestionale con competenze in amministrazione aziendale e marketing, l’altro ingegnere elettrico con preparazione in produzione elettronica ed informatica.

L’evento Testudo, supportato dal leader del Porto Turistico di Rodi Garganico, Marino Masiero e dalla presenza del marchio internazionale automobilistico, Mercedes Benz Italia, avrà come obiettivo principale la presentazione ed il lancio ufficiale di SPHERA TH-433, il rivoluzionario sistema di antifurto e antirapina, che consente la localizzazione in UHF (radiofrequenza) tramite algoritmi che elaborano i dati delle frequenze radio ed i dati satellitari del gps.

La Tartech, startup con sede a Lucera, è nata con lo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare una gamma flessibile e innovativa di antifurti e sistemi di navigazione per il settore navale ed automotive.