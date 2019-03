Grandi opere in Capitanata, "priorità del Governo è la sicurezza delle strade": centinaia di milioni da Foggia al Gargano

“La nostra è una delle province più grandi d’Italia. 61 Comuni ricchi di storia e bellezza, molti dei quali, a causa dell’isolamento, rimangono realtà destinate a non svilupparsi come potrebbero. Il rilancio del territorio passa attraverso la percorribilità delle sue arterie stradali, delle sue gallerie e dei suoi ponti.” In una nota, i portavoce di Camera e Senato del M5S, annunciano l’impegno prioritario del Governo proprio a favore della percorribilità e della messa in sicurezza delle arterie stradali della provincia di Foggia.

“Negli ultimi 15 anni - continua la nota - sono state realizzate appena il 15% delle opere programmate, impiegando appena un terzo degli investimenti previsti. Bisogna non solo assegnare, ma anche utilizzare tutte le risorse disponibili per il rifacimento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle nostre strade. Sono attualmente in corso cinque procedure di gara per un importo complessivo di 447 milioni euro per interventi su tutta la rete stradale Anas in Puglia e che riguardano anche la provincia di Foggia"

“Abbiamo la possibilità, dopo tantissimi anni - conclude la nota - di poter operare gli interventi necessari a rendere percorribili tratti di strada finora considerati tra i più pericolosi, come la Statale 89 Garganica, e non solo. Non farsi sfuggire questa occasione è di vitale importanza per lo sviluppo economico del Territorio e per tutelare la sicurezza dei cittadini che percorrono la nostra rete viaria.”

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020

Tangenziale Ovest Foggia-dal Casello Autostradale fino al KM 684: il progetto relativo alla tangenziale ovest di Foggia lotto 1° consiste nell'ammodernamento e adeguamento alla Sez. tipo III del C.N.R. 80 della S.S. 16 esistente, per complessivi 7 Km circa dal km 676+700 al km 683+700. Si prevede, inoltre, l'eliminazione delle intersezioni a raso e la realizzazione di nuovi svincoli a livelli sfalsati. Il progetto si sviluppa interamente nel territorio del Comune di Foggia. Importo 54.8 milioni di €

Tangenziale Ovest di Foggia-SS16 Adriatica, recupero funzionale del tratto dal casello autostradale fino al km 684+000 - Lotto 2° (dal casello autostradale fino al km 676+700) Tipologia - Completamenti di itinerari: il progetto relativo alla tangenziale ovest di Foggia lotto 2° consiste nell'ammodernamento e adeguamento alla Sez. tipo III del C.N.R. 80 della S.S. 16 esistente, dal casello dell'autostrada A14 fino al km 676+700, per una estesa complessiva di 11 Km circa. E' inoltre prevista l'eliminazione delle intersezioni a raso e la realizzazione di nuovi svincoli a livelli sfalsati. Il progetto si sviluppa interamente nel territorio del Comune di Foggia. Importo 87.5 milioni di €

Tangenziale ovest Foggia-SS16 Adriatica. Recupero funzionale del tratto dal casello autostradale fino al km 684+000 - Lotto 3° (dal km 683+700 fino all'innesto con il 1° lotto della SS 16 Foggia - Cerignola).Il progetto relativo alla tangenziale ovest di Foggia lotto 3° consiste nell'ammodernamento e nell'adeguamento alla Sez. tipo III del C.N.R. 80 della S.S. 16 esistente dal km 683+700 fino al termine della tangenziale ovest (inizio del primo lotto della nuova SS16 Foggia-Cerignola), per una estensione complessiva di circa 3 Km. L’intervento prevede inoltre l'eliminazione delle intersezioni a raso e la realizzazione di nuovi svincoli a livelli sfalsati. Il progetto si sviluppa interamente nel territorio del comune di Foggia. Importo 43.8 milioni di €

Interventi inseriti nel Contratto di programma 2016 - 2020

SS 89 Garganica - Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia) - 1° stralcio. L’intervento di adeguamento in sede della SS89 ha tra gli obiettivi l’incremento della sicurezza e dei livelli di servizio del tratto stradale esistente. Importo 67.8 milioni di €

SS 16 Adriatica : Tratto Foggia-San Severo. L'intervento di adeguamento riguarda il tratto della S.S.16 che collega i due maggiori centri abitati della Provincia di Foggia. L’ammodernamento prevede l’adeguamento alla sezione C1 del D.M. 05/11/2001 per una estensione di circa 26.50 km, oltre alla realizzazione di complanari e adeguamento degli svincoli. Importo 130 milioni di €

Con appaltabilità al 2020

SS89 DIR./B GARGANICA dal Km 0 al Km. 11,832 – Innesto con la SS n. 89 presso località La Cavola – Innesto con la SSn. 272 a Monte Sant’Angelo

SS89 GARGANICA – dal Km 1.85 al km 199.85 – da San Severo fine Centro Abitato – San Nicandro – Bivio per Vieste-Foggia

SS 693 DEI LAGHl LESINA E VARANO – dal km 0 al km 60.4 – Dal Casello di Poggio Imperiale della A14-Lago di Lesina – Innesto con la SS 528 presso Vico del Gargano