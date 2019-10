Alta capacità Bari - Napoli, l'UE stanzia altri 124 milioni. Furore (M5S): "Lavoriamo allo sviluppo del Sud"

“Lo stanziamento di 124 milioni di euro della Commissione europea per migliorare la capacità della linea ferroviaria Napoli-Foggia-Bari è una buona notizia per milioni di cittadini del Sud Italia. Ringraziamo il Commissario ai Trasporti Violeta Bulc per il suo impegno nella realizzazione del Corridoio che va dalla Scandinavia al Mediterraneo. Questi investimenti incrementeranno la velocità degli spostamenti collegando meglio due aree geografiche, la Campania e la Puglia, finora abbandonate dalle politiche di sviluppo”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore.

“Il nostro obiettivo, nella Commissione Trasporti del Parlamento europeo, è quello di armonizzare il trasporto su rotaia del Sud Italia a quello del Nord Europa. Con infrastrutture sempre più sostenibili, sicure e accessibili aiutiamo inoltre le merci a viaggiare più velocemente sui mercati e riduciamo l’impatto ambientale degli spostamenti. Il Movimento 5 Stelle non farà mancare il proprio sostegno alla futura Commissione europea sui progetti che sono realmente utili ai cittadini”, conclude Furore.