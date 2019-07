Merci e trasporti più veloci con l'Alta Capacità: sì ai lavori lungo la tratta ferroviaria Orsara-Hirpinia

Il secondo lotto dell’intervento per la realizzazione della tratta ferroviaria Orsara-Hirpinia, proposto da R.F.I spa, si farà. La giunta regionale ha espresso parere favorevole al progetto definitivo dell’opera che si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione e potenziamento dell’itinerario ferroviario Roma-Napoli-Bari. “Abbiamo cercato di dare un’accelerata per consentire la realizzazione dell’intervento – afferma l’assessore alla qualità dell’Ambiente Gianni Stea - che aveva subìto una battuta d’arresto a causa problemi dovuti a fenomeni di rischio idrogeologico che hanno comportato alcune modifiche rispetto al progetto preliminare.

Finalmente ora l’opera potrà essere completata da RFI. Un’opera importante e strategica per la Puglia che vedrà così velocizzata tutta la linea adriatica regionale. L’Alta Capacità per la nostra regione non è solo utile ma necessaria, ne beneficeranno non solo i pugliesi ma l’economia regionale tutta”.

L’intervento riguardante il II lotto Hirpinia-Orsara è previsto dal vigente Piano Attuativo 2015-2019 approvato dalla giunta nel 2016 ( dgr n. 598 del 26.04.2016) ed è in linea con gli indirizzi e le direttive in esso contenute. Nel piano si legge infatti che la “realizzazione della nuova linea Alta Capacità Bari-Napoli è ritenuta strategica sul versante del trasporto passeggeri che su quello del trasporto merci”.

Sul piano del trasporto merci l’Alta capacità permetterà di collegare la Puglia, i suoi porti, le infrastrutture per la logistica e l’intermodalità, con il Corridoio I; sul versante del trasporto passeggeri permetterà di velocizzare la linea adriatica regionale da Lecce a Ripalta.

Nello specifico il II lotto della tratta Orsara-Hirpinia riguarderà la nuova stazione di Orsara, ovvero la realizzazione di un piazzale con area di interscambio modale con predisposizione di servizi igienici, sottopasso con collegamenti verticali di accesso alle banchine; per la galleria Hirpinia la realizzazione di un cavalcavia provvisorio sulla linea storica da demolire al termine della realizzazione della tratta ferroviaria con successivo recupero ambientale e paesaggistico delle aree.