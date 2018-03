VIDEO | Gino Lisa: il Comune di Foggia fa ricorso contro un atto "pretestuoso, illegittimo ed incomprensibile"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gino Lisa. Pronto il ricorso del Comune di Foggia contro l'atto di archiviazione del Provveditorato alle Opere pubbliche. Assistito dall'avvocato Enrico Follieri, noto amministrativista, l'ente ha comunicato oggi in conferenza stampa la volontà di adire alla giustizia amministrativa contro l'ennesimo atto giudicato "pretestuoso", "illegittimo" ed "incomprensibile", che rischia di dilazionare ulteriormente i tempi e di far perdere il finanziamento (14 milioni di euro Cipe) per l'allungamento della pista.

Ieri Adp comunicava l'avvenuta richiesta per la riapertura della conferenza di servizi. "Per noi la faccenda è chiusa - ha fatto sapere oggi in conferenza stampa l'assessore al Contenzioso Sergio Cangelli. "Tutte le fasi sono state espletate. Manca solo il sigillo finale. Ergo, andiamo avanti. Il ricorso non preclude ulteriori passaggi di Regione Puglia ".