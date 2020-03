Il duro lavoro degli infermieri ai tempi del Coronavirus. Albergatore regala loro la vacanza: "Grazie!"

“Non dimenticheremo mai quello che voi infermieri avete fatto in questo periodo per noi”. Per questo motivo, un albergatore garganico decide di ospitare - gratuitamente - gli infermieri, sempre in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa è del proprietario dell’albergo ristorante ‘Il Giardino’ di Rodi Garganico. “Il lavoro dell'infermiere è già per sé un lavoro pieno di responsabilità, che non può essere fatto senza i necessari nervi saldi. In questi mesi di emergenza per il Covid-19 (o Corona Virus), siete stati chiamati a fare molto di più di quello che normalmente è il vostro lavoro: turni strazianti, nervi sempre tesi, pericolo costante di essere contagiati”, spiega.

“Vi siete privati del calore della vostra famiglia per non mettere in pericolo anche loro, e come se non bastasse ferie cancellate! Noi che lavoriamo nell'ospitalità e ristorazione, siamo forse uno dei settori economicamente più colpiti; infattim ancor prima dei decreti ministeriali, di restrizione e poi di chiusura, avevamo già ingenti perdite, e sicuramente sarà peggio con l'allungarsi del periodo d'emergenza, quindi abbiamo piena comprensione del vostro stato attuale”.

“Detto questo, dovete sapere che i garganici si contraddistinguono per due cose: una è l’ottimismo e siamo più che convinti che presto avremo la nostra estate e tutto tornerà meglio di prima; l’altra è la generosità, quindi per essere riconoscenti di quello che state facendo in questo periodo vi regaliamo la vacanza. Mettiamo a disposizione degli alloggi per dei periodi prestabiliti ed avrete la possibilità di conoscere la nostra splendida terra che è il Gargano, rilassarvi e prendere il giusto riposo dopo un periodo molto duro”. Per godere del regalo, basta mandare una mail con l’oggetto “Grazie Infermieri” ad ad info@albergoilgiardino.com.