Forbes incorona 'Al Trabucco' di Peschici: è tra i 10 ristoranti vista mare più belli d'Italia

In un articolo a firma di Roberta Madallena, Forbes.it incorona Al Trabucco (da Mimì) di Peschici, in località Punta San Nicola, ritenendolo tra i 10 ristoranti vista mare più belli d'Italia "per cene gourmet in compagnia di panorami suggestivi"

Ecco la descrizione del posto riportata sulla rivista on line