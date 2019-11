Quattro avvocati nella Giunta Nazionale: importanti riconoscimenti per l'Aiga Foggia

Nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale Aiga, tenutosi a Roma lo scorso weekend, pioggia di riconoscimenti per la giovane avvocatura foggiana e pugliese. L’avv. Anna Lops, in forza come vicepresidente della locale sezione Aiga e già attivamente impegnata in ambito Aiga Nazionale, ha infatti ricevuto la prestigiosa nomina di Coordinatore dell’Ufficio Legislativo Nazionale.

L’Avv. Valerio Vinelli, ceduto il testimone del coordinamento dei giovani avvocati pugliesi, ha ricevuto l’importante ruolo di Coordinatore del Dipartimento Nazionale di Diritto e Procedura Civile.

Nominati come componenti di due Dipartimenti della Giunta Nazionale anche gli avvocati Gaspare Venditti, di San Severo, e la foggiana Eliana Mercuri, rispettivamente nel Dipartimento di Diritto di Famiglia e di Diritto Amministrativo.

L’avv. Lops andrà a coordinare un organismo importantissimo, deputato alla redazione delle proposte legislative avanzate da Aiga in tema di giustizia, nonché alla formulazione di rilievi critici alle proposte governative nell’ambito delle più rilevanti riforme che interessano l’Avvocatura e la Giustizia.

“Sono onorata ed orgogliosa della nomina del Presidente, Avv. Antonio De Angelis, quale responsabile di un ufficio così importante per Aiga Nazionale, qual è quello Legislativo – dichiara l’Avv. Anna Lops. Farò del mio meglio per svolgere il compito affidatomi con determinazione e abnegazione, nell’unico interesse della giovane avvocatura”

Soddisfazione anche da parte dell’avv. Valerio Vinelli, neo Coordinatore del Dipartimento di Aiga Nazionale di Diritto e Procedura Civile “ci apprestiamo a vivere una stagione di riforme in tema di processo civile. È un ruolo dunque molto delicato quello che avrò l’onere di ricoprire perché l’Aiga dovrà necessariamente entrare nel vivo della discussione politica nazionale su questo argomento e dunque sarà importante avere idee chiare e posizioni molto ferme per contrastare le spinte che vengono da una certa parte del Governo miranti ad indebolire e a ridimensionare il ruolo dell’avvocato all’interno del processo civile”.

Esprime soddisfazione il presidente di Aiga Foggia, l’avv. Mario Aiezza: “Gli importanti riconoscimenti che sono giunti dal Consiglio Direttivo Nazionale di Roma non possono che inorgoglire la Sezione di Foggia – dichiara l’avv. Aiezza –oltre che rappresentare il riconoscimento del lavoro svolto da Aiga Foggia in questi anni.”

“Le nomine ottenute dalla Sezione Aiga di Foggia premiano, evidentemente, la professionalità e la passione che animano i membri del Direttivo di Aiga Foggia e - prosegue l’avvocato Aiezza – costituiscono certamente una grande opportunità per la Sezione che, sono sicuro, saprà cogliere gli stimoli che arriveranno dalla discussione nazionale ed al contempo riuscirà a far pervenire, per il tramite dei propri referenti nazionali, ai tavoli delle riforme le idee ed i contributi della Sezione.”