Cerignola, prosegue il tour della “carta giovani”

Anche questa domenica, 17 marzo, l’Agenzia comunale “Cerignola produce” ha allestito, a cura del coordinatore Massimo Guglielmi, un gazebo per l’informazione e l’adesione alla Carta giovani plus card riservata a tutti i giovani dai 15 anni in su per “educare” allo shopping nei punti commerciali e artigianali aderenti alla iniziativa.

Il gazebo di questa giornata è stato allestito, grazie alla disponibilità del parroco dell’oratorio salesiano don Fabio Dalessandro, presso l’oratorio stesso in un spazio animato da musica e sport giovanile, aperto a tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa per poter usufruire di sconti e agevolazioni presso tutti gli esercizi commerciali e pubblici convenzionati.

L’adesione è gratuita e basta un click sul proprio telefonino per registrasi e far parte della comunità di 'Carta giovani'. “L’iniziativa – spiega Vincenzo Specchio, Delegato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola – ha come obiettivo quello di promuovere il commercio nella nostra Città, al fine di incoraggiare i giovani allo shopping all’interno della ricca e diffusa rete commerciale e artigianale, per un commercio di prossimità, creando un circuito virtuoso alternativo a quello delle Grandi strutture di vendita”.