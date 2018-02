Gino Lisa: contenziosi sui permessi di costruire bloccano l'allungamento della pista

Quel decreto del 24 gennaio scorso con il quale il Provveditorato delle Opere Pubbliche archivia la conferenza di servizi in merito al procedimento di accertamento della conformità urbanistica e a seguito del quale la Regione ha immediatamente chiesto ad Aeroporti di Puglia (in qualità di soggetto attuatore) di provvedere ad esperire tutto quanto necessario per la sua riapertura propedeutica all'intesa Stato-Regioni, riguarderebbe i contenziosi ancora pendenti sui permessi di costruire rilasciati dal Comune di Foggia nel 2012 ai due proprietari di aree oggetto di esproprio.

Contenziosi che sarebbero all'origine della mancata chiusura del procedimento di accertamento della conformità urbanistica; se non verranno risolti la Regione Puglia non potrà procedere all’allungamento della pista, il cui progetto, regolarmente in corso, è in capo ad AdP. Da qui l’invito di Bari al Comune di Foggia “a farsi celermente parte attiva” per la loro risoluzione.

La conferenza dei servizi – che serviva appunto ad ottenere dal Comune la dichiarazione sulla revoca dei permessi di costruire e sulla risoluzione dei contenziosi - verrà comunque riaperta. Ora il Comune di Foggia dovrà trovare un accordo con i proprietari o procedere autonomamente rischiando però una richiesta di risarcimento danni.

Non si è fatta attendere nel frattempo la risposta di AdP alla Regione Puglia: “In merito al progetto di prolungamento della pista di volo dell’Aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia si precisa che, a seguito dell’impulso ricevuto da parte della Regione Puglia, auspicando la soluzione dei contenziosi da parte del Comune di Foggia, Aeroporti di Puglia S.p.A. quale soggetto attuatore dell’opera, conferma di aver già attivato le procedure previste dalla legge per riavviare la convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi per l’ottenimento del decreto definitivo di compatibilità urbanistica necessaria alla realizzazione dell’opera”