La Puglia fa gola a tutti: compagnie aree decidono di investire, "perché c'è mercato e interesse"

Al 15esimo Workshop “Tour operator e Vettori incontrano il trade”, consueto appuntamento organizzato da Aeroporti di Puglia prima della stagione estiva, c’era anche Pugliapromozione: “Una intensa giornata in cui si incontrano Tour operator, agenzie di viaggio, vettori, strutture ricettive ed enti del turismo. Con Aeroporti di Puglia stiamo facendo un grande lavoro e risultati si vedono: incremento di arrivi e incremento di voli diretti, aeroporti efficaci,efficienti e molto accoglienti - ha detto l’assessore all’industria turistica e culturale, Loredana Capone intervenuta al workshop - Vogliamo che chi arriva, e chi parte, in Puglia possa godere del nostro patrimonio culturale e degli eventi che ormai si svolgono in Puglia tutto l’anno. “Pugliapromozione, insieme alle altre agenzie, è impegnata a promuovere non solo il brand, ma anche i tanti eventi che si svolgono in Puglia e chi prenota una vacanza sa che non si annoierà mai e troverà un calendario di appuntamenti tutto l’anno. Fino ad ora dovevamo incentivare le compagnie aeree e adesso invece anche importanti vettori decidono di investire in Puglia. Perché c‘è mercato, interesse, e spesso una richiesta dei viaggiatori, come il volo diretto Brindisi-Katowice che a partire da maggio prossimo, con Ryanair, ci collegherà con un’altra città della Polonia, dopo il Cracovia-Bari, che rappresenta uno dei mercati che cresce di più per incoming in Puglia"