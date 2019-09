Tributi, il Comune di Foggia risolve il contratto con Adriatica Servizi: fuori Trisciuoglio e Insalata

Risolto il contratto con Adriatica Servizi. Lo annuncia la determina n. 1378 a firma del dirigente Paolo Affatato, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia. L’atto è diretta conseguenza dell’interdittiva antimafia che ha colpito la società di riscossione tributi degli imprenditori Marco Insalata e Gianni Trisciuoglio. L’ente, per effetto della revoca dell’affidamento, ha anche incamerato la cauzione definitiva di € 1.250.000,00 e fatto debita segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul piano amministrativo, i Responsabili dei Servizi dovranno garantire “ogni operatività ed azione finalizzata a rendere la non interruzione del servizio di che trattasi” (riscossione tributi appunto). Nel limbo di 30 dipendenti di Adriatica Servizi. Nel frattempo i legali degli imprenditori si stanno muovendo per il ricorso al Tar.