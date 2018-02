Adoc, operativo un punto raccolta dati a Orta Nova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Un nuovo tassello si aggiunge alla presenza dell’Adoc nei Comuni della Capitanata. Si tratta del punto raccolta dati presso la sede UILa in Via Salvo D’Acquisto 20 a Orta Nova (responsabile: Milena Pucci). Ogni mercoledì dalle 18-20, sarà presente in sede personale Adoc e sarà possibile ricevere info, consulenza, orientamento e avviare azioni di rivalsa. Presso la sede di via Salvo D’Acquisto è già possibile verificare le condizioni per presentare richiesta di rimborso per i casi Tari di calcoli errati sulle quote variabili applicate alle pertinenze.