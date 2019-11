Adoc Foggia, riunione operativa per ottimizzare il servizio per la predisposizione del piano del consumatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà giovedì 21 novembre, alle 16.30, presso la sala conferenze “Potito Cornacchio” della UIL Foggia (via Fiume 38/c-40) una riunione operativa con i segretari generali delle categorie, l’avvocato Michela Cammarino, Jessica Coco, dottore commercialista ed esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, al fine di ottimizzare il servizio attivato da Adoc Foggia a ottobre scorso per la predisposizione del piano del consumatore. Obiettivo, “attraverso la cooperazione tra le categorie offrire un supporto concreto, entro i parametri definiti dalla Legge 3/2012, modificata dal Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, alle famiglie, ai cittadini e ai consumatori che si trovano colpiti da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali». L’iniziativa è aperta ai consumatori-cittadini e agli organi di stampa.