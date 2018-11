Adoc Foggia, “contatori digitali, segnalate anomalie di funzionamento con rischio aumenti in bolletta”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Stiamo ricevendo numerose segnalazioni in merito a presunti difetti e anomalie riscontrate nel funzionamento dei contatori digitali del gas installati a partire dal 2017. Questo cattivo funzionamento si registrerebbe nel rilevamento telemetrico dei consumi che avverrebbe anche a contatore spento. Comportando, di conseguenza, un significativo aumento dei costi in bolletta. Invitiamo pertanto gli utenti a verificare tale eventuale anomalia e a segnalarla e denunciarla presso a nostra sede”. A dichiararlo, Adoc Foggia. Per info, orientamento e azioni di rivalsa ci si può rivolgere alla sede di Foggia dell’Adoc (via Fiume 38-40/c), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.