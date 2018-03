Maltempo, ecco come ottenere i rimborsi da Trenitalia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Per i disagi causati alla circolazione ferroviaria dalle avverse condizioni meteorologiche, nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio 2018, è possibile chiedere i rimborsi”. A dichiararlo Adoc Foggia che fornisce tutte le informazioni utili su rimborsi e indennità corrisposti da Trenitalia. “Per chi ha rinunciato al viaggio, è previsto il rimborso integrale del biglietto non utilizzato, indipendentemente dall’avvenuta soppressione del treno. Le richieste di rimborso potranno essere avanzate entro il 31 marzo 2018.

Per chi ha viaggiato, è previsto un indennizzo: • pari al 100% del prezzo del biglietto per ritardi pari o superiori alle tre ore; • pari al 50% del prezzo del biglietto per ritardi di almeno 120 minuti; • pari al 25% del prezzo del biglietto per ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti. L’indennizzo può essere corrisposto entro 12 mesi, a scelta del cliente: con un bonus, in contanti per pagamenti effettuati in contanti o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito”. Inoltre, dai 30 ai 59 minuti di ritardo, è previsto un bonus del 25% del prezzo del biglietto, utilizzabile entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo ticket. Rimborsi e indennizzi potranno essere richiesti secondo le seguenti modalità: • sul sito trenitalia.com o tramite app per i biglietti acquistati online; • telefonando al call center o compilando il web form disponibile su trenitalia.com; • presso qualsiasi biglietteria; • agenzia di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto. Per info, orientamento e azioni di rivalsa ci si può rivolgere all’Adoc Foggia (via Fiume, 38-40/c), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.